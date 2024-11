‘Devemos desestimular atos de violência e discurso de ódio’, diz Pacheco sobre atentado ao STF Senador lamentou episódio de bombas na Praça dos Três Poderes e cumprimentou forças de segurança que atuam no caso Brasília|Do R7, em Brasília 14/11/2024 - 15h47 (Atualizado em 14/11/2024 - 15h47 ) twitter

Atividades no Senado foram canceladas Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco disse em nota nesta quinta-feira (14) que repudia o atentado que ocorreu nessa quarta-feira (13) em frente ao Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, ele ressaltou que “devemos desestimular atos de violência e discurso de ódio em nosso país”. O expediente desta quinta na Casa foi cancelado por causa do episódio.

“Externo meus cumprimentos às forças de segurança pública que atuam em resposta à ocorrência de explosões de bombas, na noite de ontem, na Praça dos Três Poderes. O triste episódio que chocou a todos nós e, lamentavelmente, resultou na morte de uma pessoa, demonstra o quanto devemos repudiar e desestimular atos de violência e discursos de ódio em nosso país”, destacou Pacheco.

Na noite dessa quarta-feira (13), um carro explodiu no Anexo 4 da Câmara dos Deputados. Segundos depois, conforme testemunhas, Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, jogou um explosivo em frente da estátua “A Justiça” no STF. O segundo explosivo que ele tentou atear teria pego nele próprio, e ele morreu.

No momento da ação, o Senado apreciava um projeto de lei que pretende dar mais transparência às emendas parlamentares. A votação continuou apesar das explosões. Depois, Pacheco disse que era o “momento de aferir as circunstâncias” do ocorrido.

