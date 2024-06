‘Devemos procurar ter cortes no curto prazo’, diz Alckmin sobre revisão de gastos do governo Presidente em exercício admite que Executivo pode adotar medidas imediatas para equilibrar política fiscal

Alckmin diz que revisão de gastos será positiva para o país (Tomaz Silva/Agência Brasil - 13.6.2024)

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, disse neste sábado (15) que o governo federal deve adotar medidas imediatas para rever alguns gastos públicos. Ele evitou dar detalhes sobre quais despesas podem ser cortadas, mas admitiu que a União vai repensar gastos para ter resultados rápidos.

“Não tem nenhuma definição ainda de data, mas o fato é que nós devemos procurar ter cortes no curto prazo — medidas que têm resultado mais rápido —, no médio e no longo prazo, porque você precifica. Mesmo que eu tenha uma medida que vai se estender por vários anos, mas você traz a valor presente”, disse Alckmin a jornalistas durante agenda em Campos do Jordão (SP).

O presidente em exercício comentou que a revisão dos gastos vai ser positiva para o país. “Com uma melhor política fiscal, nós vamos ter juros mais barato e melhor política monetária. E o Brasil [vai] crescer”, destacou.

Também neste sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ter solicitado ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, para que, na próxima semana, prepare uma reunião do conselho orçamentário para discutir o orçamento e os gastos do governo.

“Acho que tudo aquilo que a gente detectar que é gasto desnecessário, você não tem que fazer”, comentou Lula, em coletiva de imprensa na Itália. Lula afirmou, contudo, que o governo não vai fazer ajuste que afete a população mais pobre. A fala ocorre em meio à possível alternativa do governo de limitar a correção de pisos de Saúde e Educação.

Nesta semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que já existe uma equipe da pasta focada na agenda de revisão de gastos e garantiu que haverá a partir de agora uma intensificação nos trabalhos para que possa haver maior clareza na elaboração do orçamento de 2025.