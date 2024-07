DF cria Conselhos de Juventude para diálogo com jovens e elaboração de políticas públicas Objetivo é construir medidas que estejam alinhadas com as necessidades da juventude da capital do país Brasília|Do R7, em Brasília 18/07/2024 - 12h22 (Atualizado em 18/07/2024 - 12h22 ) ‌



Conselhos querem reforçar diálogo com jovens Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília - Arquiv

O governo do Distrito Federal vai criar Conselhos de Juventude para dar mais voz aos jovens na elaboração de políticas públicas e na elaboração de serviços públicos especializados que atendam à população mais jovem. A medida foi sancionada nesta quarta-feira (17) pelo governador Ibaneis Rocha e publicada no Diário Oficial. O projeto é de iniciativa da Secretaria da Família e Juventude e prevê a criação de conselhos regionais de juventude e de um Conselho de Juventude do DF. O órgão colegiado terá caráter consultivo, propositivo e de monitoramento das políticas públicas nas regiões administrativas.

Para o secretário da Família e Juventude, Rodrigo Delmasso, a medida é uma vitória para os jovens. “Os conselhos de juventude funcionam como um canal de diálogo entre os jovens e os poderes públicos. Eles facilitam a interação direta entre os representantes dos jovens e os gestores públicos, permitindo que demandas específicas sejam apresentadas, debatidas e encaminhadas de forma mais efetiva”, afirma.

Delmasso acrescenta que “os conselhos vão contribuir para a criação de políticas mais adequadas e eficientes, que levam em consideração as particularidades e necessidades reais dos jovens do Distrito Federal”.

Conforme a lei sancionada, o Conselho de Juventude promoverá a articulação entre a sociedade civil e o poder público. Com o diálogo constante, a expectativa é estabelecer parcerias e cooperação entre os diversos atores envolvidos na promoção dos direitos da juventude.

O conselho pode atuar como um espaço de convergência, onde as demandas e propostas da sociedade civil são levadas em consideração, contribuindo para a construção de políticas mais eficazes e alinhadas com as necessidades da juventude.

Os órgãos têm a responsabilidade de promover ações que contribuam para o desenvolvimento integral dos jovens. Isso inclui programas de formação, capacitação e acesso a oportunidades de educação, emprego, cultura, esporte e lazer.