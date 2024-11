DF está sob alerta laranja de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h nesta segunda-feira Inmet aponta risco de corte de energia, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas; veja cuidados e como pedir ajuda Brasília|Do R7, em Brasília 21/10/2024 - 12h47 (Atualizado em 21/10/2024 - 13h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Inmet alerta para risco de alagamento Fotográfo/Agência Brasil

O Distrito Federal está sob alerta laranja de perigo de chuvas intensas com possibilidade de ventos de até 100 km/h nesta segunda-feira (21). O alerta emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é válido até terça-feira (22) às 10h, quando os especialistas avaliam novamente a previsão do tempo para a capital do país. O instituto aponta para riscos potenciais de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A previsão é de chuva de até 60 mm/h. O alerta também atinge a região do triângulo mineiro e o leste goiano. Em relação a temperatura, o Inmet prevê máxima de até 27ºC e mínima de 18ºC para o Distrito Federal. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 65%.

Caso necessário, basta acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.