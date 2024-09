DF Legal faz ação de fiscalização no Eixão do Lazer contra venda irregular de bebidas alcoólicas Com a fiscalização, ambulantes irregulares tiveram que deixar o local e foram orientados a procurarem o DER para emissão da autorização Brasília|Do R7, em Brasília 01/09/2024 - 15h57 (Atualizado em 01/09/2024 - 16h00 ) ‌



Ação ocorreu neste domingo (1º) Material cedido/ Record

A Secretaria DF Legal realizou neste domingo (1º) uma ação de fiscalização para verificar licença de vendedores ambulantes para venda de bebidas alcoólicas no Eixão do Lazer , que fica fechado aos domingos e feriados para atividades e atrações. A ação, feita em parceria com a Polícia Militar, DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e Administração do Plano Piloto, teve por objetivo “coibir a venda irregular de bebidas alcoólicas”, informou a pasta.

Com a fiscalização, ambulantes irregulares tiveram que deixar o local e foram “orientados a procurarem o DER para cadastro e emissão de autorização para comércio” na faixa de domínio. Já aqueles que possuem licença, os agentes fiscalizaram outros aspectos como a área ocupada e a atenção às atividades permitidas.

Ainda de acordo com o DF Legal, a ação tem como base legal o Decreto 40.877 de 9 de junho de 2020, que proíbe a venda de produtos no Eixão do Lazer, principalmente de bebidas alcoólicas.

A pasta informou que a ação teve apenas “cunho orientativo”. Entretanto, a partir da próxima semana haverá apreensão de mercadorias no caso de insistência em realizar o comércio no local por parte de ambulantes que não possuírem autorização do DER.

As faixas de domínio são áreas laterais às pistas, de patrimônio público, e são de responsabilidade do DER. O órgão pode autorizar a utilização do espaço, desde que o interessado siga as normas existentes, sendo necessárias fiscalizações e acompanhamento.

Confira a íntegra da nota do DF Legal:

A Secretaria DF Legal informa que realiza, neste domingo (1), uma ação, em conjunto com PMDF e DER e Administração do Plano Piloto, para verificar licença de vendedores ambulantes presentes no Eixão do Lazer e coibir a venda irregular de bebidas alcoólicas.

Para o caso daqueles que possuem licença, estão sendo verificados aspectos como a área ocupada e a atenção às atividades permitidas.

Já os ambulantes irregulares são orientados a saírem do local e a procurarem o DER para cadastro e emissão de autorização para comércio ambulante.

Essa ação tem como base legal o Decreto 40.877 de 9 de Junho de 2020 que veda a venda de produtos no Eixão do Lazer, sobretudo de bebidas alcoólicas.

A ação deste domingo tem cunho apenas orientativo e os ambulantes irregulares estão sendo avisados que, a partir da próxima semana, haverá a apreensão das mercadorias no caso de insistência em realizar o comércio no local por parte daqueles que não possuírem autorização do DER para comércio ambulante na faixa de domínio.