Campanha de castração gratuita de pets abre inscrições

A Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal abriu inscrições para a campanha de castração gratuita de cães e gatos, oferecendo 2.432 vagas. O cadastro deve ser feito exclusivamente no site Agenda DF.

As inscrições para gatos e gatas ocorrem nesta quarta-feira (27), com opções de agendamento para as 9h ou as 14h. Para cachorros e cadelas, as inscrições serão na quinta (28), também nos horários das 9h e das 14h.

