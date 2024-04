Motociclista fica ferido em acidente com carro na W3 Sul, no DF Segundo os bombeiros, a vítima, de 18 anos, sofreu um corte profundo na perna esquerda e outro no joelho direito

Um motociclista ficou ferido em um acidente com carro na W3 Sul, no Distrito Federal. Ele bateu em um veículo na via. De acordo com os bombeiros, a vítima, de 18 anos, sofreu um corte profundo na perna esquerda e outro no joelho direito. Ele foi levado para o Hospital de Base consciente, orientado e estável. O motorista do carro e o passageiro não se feriram.

