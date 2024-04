Motorista perde controle da direção e carro capota às margens da BR-070, em Ceilândia (DF)

Alto contraste

Um homem precisou ser socorrido pelos bombeiros após perder o controle e capotar o carro na BR- 070. Segundo os bombeiros, o acidente foi próximo a um supermercado, na altura de Ceilândia (DF). Ao chegarem ao local, eles encontraram o carro, capotado e o motorista, de 42 anos, ainda dentro do veículo. O homem não estava preso às ferragens, mas foi imobilizado e retirado na prancha, com suspeita de fratura no braço direito e um ferimento na cabeça. Ele foi levado para o Hospital de Ceilândia, consciente e orientado.

