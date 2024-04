Pesquisa revela queda do desemprego no DF com a criação de 20 mil vagas no último ano Segundo o Instituto de Pesquisa e Estatística do DF, a taxa caiu de 16,8% para 15,9%, comparando o mês de fevereiro de 2023 e 2024

Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal revelou que o desemprego caiu no DF no último ano. De fevereiro do ano passado até o mesmo mês deste ano, quase vinte mil pessoas conseguirem um novo lugar no mercado de trabalho.

