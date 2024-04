Polícia prende homem acusado de abusar de mulher em transporte pirata e procura por mais vítimas O caso aconteceu em Luziânia (GO), Entorno do DF, em julho de 2023

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem foi preso acusado de estuprar uma mulher dentro de um carro de transporte irregular. O caso foi em julho de 2023, e segundo a vítima, ela estava no transporte pirata na região de Luziânia (GO), Entorno do DF, quando o motorista desviou o caminho e a levou até um terreno baldio, onde cometeu o abuso. O homem ainda abandonou a vítima no local.

Ao ser levado para a delegacia, e vítima reconheceu como sendo o agressor, que foi preso. Agora a polícia divulgou a foto do homem, para que outras pessoas que tenham sido vítima, possam reconhecer e também denunciar.

VEJA TAMBÉM:

Número de nascimentos cai pelo quarto ano seguido, e quantidade de mortes também registra queda

Deputado Chiquinho Brazão vai continuar preso até que plenário se posicione, diz Lira

Esplanada será fechada nesta quinta para receber presidente francês, Emmanuel Macron