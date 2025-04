Banco Central celebra 60 anos com foco em modernização do Pix Autoridades destacam prioridades, incluindo melhorias no sistema de pagamentos DF Record|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 23h34 (Atualizado em 02/04/2025 - 23h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Banco Central celebra 60 anos com foco em modernização do Pix

O Banco Central completou seu 60º aniversário em um evento que contou com a presença de ministros, parlamentares e ex-presidentes da instituição. Durante a cerimônia, o presidente Gabriel Galípolo anunciou que uma das prioridades deste ano será a modernização do Pix, com o objetivo de criar novas funcionalidades e melhorar a segurança do sistema. Ele também revelou planos para lançar um sistema que permita usar o Pix como garantia para empréstimos.

Assista em vídeo - Banco Central celebra 60 anos com foco em modernização do Pix

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!