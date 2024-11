'Brasília Trends Fashion Week' celebra a inclusão social, sustentabilidade e arte na moda

A capital federal recebe a 5ª edição do BTFW (Brasília Trends Fashion Week). O evento gratuito oferece rodas de conversa, debates e programação cultural exclusiva acerca de temas como arte, negócios, formação profissional e sustentabilidade. Todos eles relacionados à moda. O BTFW também aborda pautas sensíveis e urgentes.



“Começamos com a mesa-redonda sobre tráfico de pessoas. Amanhã, vamos levar informação sobre trabalho infantil, trabalho escravo e violência contra a mulher”, conta Bernardeth Martins, criadora do evento. O BTFW impulsiona a economia e a cultura do DF, por permitir que empreendedores da moda e artista exponham produtos que enaltecem a identidade da capital.



O BTFW está aberto ao público, todos os dias, até domingo (20), no Dúnia City Hall, no Lago Sul. A expectativa é reunir 2 mil pessoas no fim de semana. Um ônibus faz o transporte da Rodoviária do Plano Piloto ao local do evento, mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível.