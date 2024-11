Evento lança programa chinês e comemora 50 anos de relações diplomáticas com o Brasil

Durante evento de Intercâmbio Cultural entre a China e o Brasil, em comemoração aos 50 anos de relações diplomáticas, foi lançado a quarta edição do programa Exibição de Filmes e Séries Chinesas, que apresenta a rica cultura chinesa e a vitalidade da China na nova era por meio de várias obras cinematográficas e televisivas. Além do, Clássicos Citados por Xi Jinping. O evento foi organizado em parceria do Grupo de Mídia da China (GMC) com a Empresa Brasileira de Comunicação. A parceria entre EBC e mídia chinesa fortalecerá trocas culturais entre os dois países.