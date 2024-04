IBGE divulga que Ceilândia é região com maior número de moradores no DF O Brasil tem um total de 452.340 setores enquanto o Distrito Federal divide-se em 5.184 setores censitários

O IBGE divulgou o Censo de 2022, o último a ser apurado. De acordo com as estatísticas, Ceilândia é a região mais populosa do DF, ou seja, é onde se concentra o maior número de moradores da capital. O Plano Piloto é a segunda região administrativa com maior número de domicílios. O Brasil tem um total de 452.340 setores, enquanto o Distrito Federal divide-se em 5.184 setores censitários.