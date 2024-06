DF registra menor temperatura do ano com 7,5 ºC durante a madrugada Inmet prevê que temperaturas podem cair mais com a chegada do inverno na sexta; nesta semana, mínimas ficam em torno de 11 ºC

Inmet registra 7,5 ºC, menor temperatura do ano

O Distrito Federal registrou na madrugada desta segunda-feira (12) a menor temperatura do ano, de 7,5 ºC, na estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) de Águas Emendadas. Já a estação do Gama marcou nos termômetros 8,4 ºC, enquanto a região central de Brasília se manteve em 10,6 ºC. A temperatura baixa deve se manter nos próximos dias, prevê o Inmet, sobretudo pelo início do inverno, na sexta-feira (21).

“O inverno começa no dia 21, e teremos mais forte essas características de dias mais frios e noites mais longas. Podemos também registrar outras quedas de temperatura consideráveis”, explica a meteorologista Andrea Ramos.

Ao longo desta semana, a temperatura deve se manter em mínimas de 11 ºC a 12 ºC, com máxima na casa dos 27 ºC.

“A umidade do ar se mantém entre máxima de 95% e mínima de 30%. Estamos com um bloqueio atmosférico, que é uma massa de ar seco, que mantém a mesma condição de tempo por vários dias no DF. A expectativa é que esse cenário se repita ao longo da semana”, diz Andrea.

Série histórica

A segunda temperatura mais baixa do ano foi registrada em 13 de junho no Gama, com 9,9 ºC na madrugada. A mínima histórica do DF aconteceu em 19 de maio de 2022, quando a capital do país chegou a 1,4 ºC.

