DF registrou menos mortes de causas violentas em 2023 que nos últimos 13 anos Número se refere a homicídios, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e óbito por intervenção policial Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 21/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/07/2024 - 02h00 )



Foram 313 mortes em 2023 Andre Borges/Agência Brasília - Arquivo

O Distrito Federal registrou 313 mortes por mortes violentas com intencionalidade (homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e óbito por intervenção policial) em 2023, menor número registrado desde 2011. Dados são do Anuário de Segurança Pública .

O ano mais violento foi 2012, com 871 óbitos. Esse número caiu no ano seguinte e voltou a subir levemente em 2014. Desde então, as mortes violentas com intencionalidade têm diminuindo todos os anos. Confira no gráfico à seguir.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) afirma que 2023 teve o menor índice de homicídios dos últimos 47 anos, e que os números têm se reduzido “consistentemente”. Reformulamos nossas ações e projetos sob a perspectiva da integralidade, ampliando a participação da sociedade no debate e nas decisões de segurança pública”, destaca o secretário da pasta, Sandro Avelar.

A secretaria afirma que um dos principais pilares da redução da criminalidade no DF foi o programa “DF Mais Seguro - Segurança Integral”, que atua em eixos de segurança que priorizam projetos, ações e serviços de manutenção da ordem pública.

“Investimos na inteligência, no videomonitoramento e na melhoria das condições de trabalho das corporações, com novas unidades policiais, viaturas e equipamentos”, completa Avelar. 1.190 câmeras foram instaladas dentro do PVU (Programa de Videomonitoramento Urbano), que captam e transmitem imagens em tempo real .