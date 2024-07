DF terá bancos com canal de denúncia em apoio a mulheres vítimas de violência Nova lei determina que estruturas serão instaladas em universidades, estações de metrô e locais com grande circulação de pessoas Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 22/07/2024 - 17h46 (Atualizado em 22/07/2024 - 17h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Bancos ficarão em espaços públicos do DF Vinicius de Melo/SMDF

O Governo do Distrito Federal sancionou nesta segunda (22) a lei que instala bancos em espaços públicos da cidade com canais de denúncias para violência contra a mulher. A medida faz parte do programa Banco Vermelho, uma campanha que visa criar um ambiente de reflexão e apoio às vítimas de violência de gênero. Os assentos serão colocados em universidades, estações de metrô, praças e locais de grande circulação de pessoas.

“A iniciativa busca envolver a comunidade em uma discussão mais ampla sobre a importância de combater o feminicídio e a violência contra a mulher, promovendo um ambiente de segurança e suporte”, disse a secretária da Mulher, Giselle Ferreira.

As estruturas terão um QR Code que direciona o usuário a uma página específica da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Legislativa do DF e da Secretaria da Mulher. Os sites terão uma lista de serviços disponíveis para mulheres. Os bancos também terão frases que estimulam a reflexão sobre a temática.

Sobre o impacto visual em áreas públicas, Giselle ressaltou que a visibilidade em locais estratégicos oferece apoio e informação direta às vítimas, além da conscientização da população.

Publicidade

A Lei Maria da Penha define violência contra a mulher como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial.

*Sob supervisão de Bruna Lima