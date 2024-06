Brasília |Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília

DF teve 6 mil turistas estrangeiros a mais em 2024 do que no mesmo período de 2023 Estados Unidos, Argentina e Portugal lideram as origens dos visitantes; arquitetura é um dos motivos pela procura por Brasília

Estados Unidos é o principal país emissor Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Distrito Federal recebeu 24.842 turistas estrangeiros até abril deste ano. O número representa aumento de 33,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 18.622 visitantes. Os dados são da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional de Turismo).

Os principais países foram os Estados Unidos, Argentina, Portugal e Peru. De acordo com o secretario de Turismo, Cristiano Araújo, a arquitetura da capital federal tem chamado atenção dos turistas, contribuindo para o aumento de visitas. Outro fator são os anúncios de shows internacionais e de congressos que são realizados em centro de convenções e são atraentes para o público de fora.

Voos sem conexão

O secretário de Relações Internacionais, Paco Britto, também chamou atenção para a quantidade de voos diretos que o aeroporto de Brasília proporciona. “Conseguimos aumentar a quantidade de voos para Orlando e Miami e conquistamos novos voos diretos para Argentina, Peru, dois para Santiago [Chile], em breve haverá um para a Colômbia e outros tantos estão sendo negociados”.

O terminal brasiliense fechou o ano de 2023 como o aeroporto fora do eixo Rio-São Paulo que mais movimenta passageiros para o exterior. Ele é o terceiro do país com o maior fluxo de passageiros de voos internacionais, atrás apenas de Guarulhos (SP) e Galeão (RJ).

“A aproximação com a comunidade diplomática também tem surtido efeito quando mostramos uma cidade pujante, fazendo com que pessoas do mundo todo, que ficavam em Brasília apenas para trabalhar, tragam sua família e seus amigos para cá”, disse o chefe da pasta.

Ranking dos países emissores





1 – Estados Unidos

2 – Argentina

3 – Portugal

4 - Peru

5 – Colômbia

6 – Equador

7 – Alemanha

8 – Espanha

9 – França

10 – Suíça

11 – Itália

12 – Venezuela.





*Sob supervisão de Fausto Carneiro