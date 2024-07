Dia dos Pais deve injetar R$ 270 milhões na economia do DF, diz estudo O otimismo é reforçado pela intenção de 74,7% dos consumidores em comprar presentes, um aumento de 7,4% em relação a 2023 Brasília|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 30/07/2024 - 16h11 (Atualizado em 30/07/2024 - 16h15 ) ‌



Dia dos Pais deve aquecer o comércio no Distrito Federal Reprodução/Agência Brasília

Um estudo do Instituto Fecomércio-DF projetou que o Dia dos Pais deve injetar cerca de R$ 270 milhões na economia do Distrito Federal. O valor representa um crescimento de até 21,8%. A projeção positiva é reforçada pela intenção de 74,7% dos consumidores em comprar presentes na data, registrando um aumento de 7,4% em relação a 2023.

Cerca de 55% dos lojistas esperam um aumento nas vendas em relação a 2023, enquanto 37,5% acreditam que as vendas ficarão estáveis. Os comerciantes preveem valor médio de R$ 270,35 em compras, um crescimento de 32,7% em comparação ao ano passado. Segundo o levantamento, o setor com maior valor médio é o de Turismo (R$ 2.500), seguido por Móveis/Eletroeletrônicos (R$ 716) e por Ótica (R$ 581,15).

O superintendente de um shopping no Setor Comercial Sul, Augusto Brandão, aposta em um crescimento de 20% nas vendas do estabelecimento em relação ao ano passado. “O Dia dos Pais é a quarta data mais importante para o comércio brasileiro, atrás apenas do Natal, Dia das Mães e Dia das Crianças. Nosso grande atrativo é o mix de lojas, onde as pessoas vão encontrar presentes para todos os gostos e todos os bolsos.”

Como a demanda da data é grande, é exigido um planejamento de venda. O gerente de uma loja de eletrônicos, Dvair Borges, explica que estão se preparando para oferecer diversas opções para o consumidor e acreditam que a data será movimentada. “A expectativa é de crescimento, o ano está desafiador, mas estamos conseguindo crescer sobre o ano passado, então, acreditamos que também vamos crescer no dia dos pais.”

Para o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, o otimismo dos lojistas e consumidores é reflexo dos indicadores econômicos. “No DF, o varejo acumula crescimento de 5,7% até maio, segundo a última medição do IBGE. É um número que supera a média nacional. Além disso, contamos com uma pequena redução das taxas de juros, mais acesso ao crédito e aumento da massa salarial, impulsionado pelos reajustes do setor público e também privado, conforme vimos nas últimas convenções e acordos coletivos de trabalho assinados entre os sindicatos patronais e laborais da nossa base.”

Tendências de consumo

A pesquisa mostra que as mulheres são maioria entre os consumidores com intenção de compra na data e representam 76%, enquanto os homens estão em 73,5%. Entre os produtos favoritos para presentear os pais estão itens de vestuário (31,4%), seguidos por calçados (21,4%), cosméticos e perfumes (16,5%), presentes e souvenirs (10,1%) e eletrônicos (7,4%).

Borges explica que os presentes mais procurados são itens de cuidados pessoais, relógios inteligentes (smartwatches) , fones de ouvido e produtos de informática. “Esses itens não apenas refletem o avanço tecnológico, mas também atendem às necessidades de um público cada vez mais conectado e preocupado com a saúde e o bem-estar. Ao considerar esses fatores, fica claro por que tecnologia e informática são escolhas populares para presentes.”

Entre formas de pagamento, o crédito segue como o favorito para 41,13% dos consultados. Em seguida, o Pix ou transferência bancária (23,22%) e dinheiro (18,83%). O valor médio que o consumidor irá gastar está previsto em R$ 205,56.

* Sob supervisão de Alexandre de Paula