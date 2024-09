Dino determina convocação de mais bombeiros para combater queimadas pelo país Decisão ocorreu após audiência de conciliação que avalia um plano de prevenção e combate a incêndios Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 10/09/2024 - 14h34 (Atualizado em 10/09/2024 - 14h44 ) ‌



Ministro Flávio Dino é o relator de ações sobre o tema Andressa Anholete/SCO/STF - 12.6.24

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a convocação imediata de mais Bombeiros Militares para a Força Nacional, oriundos dos estados que não estão diretamente atingidos pelos incêndios florestais, no prazo de cinco dias corridos. O quantitativo será fixado pelo Ministério da Justiça. A decisão ocorreu após audiência de conciliação que avalia um plano de prevenção e combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia.

O ministro também mandou o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no prazo de 30 dias corridos, encaminhar o cronograma das ações que serão implementadas pelo Plano Amas (Plano Amazônia: Segurança e Soberania) com foco no combate ao desmatamento e manejo do fogo, incluindo-se as priorizadas com recursos da primeira parcela já liberada pelo BNDES.

Além disso, o efetivo da Polícia Rodoviária Federal deverá ser ampliado na fiscalização no âmbito da Amazônia do Pantanal.

O ministro também determinou a adoção de Plano de Ação Emergencial de prevenção e enfrentamento a incêndios florestais, para 2025, com integração federativa, previsão de recursos materiais e humanos, campanhas publicitárias prévias, medidas disciplinadoras ou proibitivas quanto ao uso de fogo na agricultura.

‌



Em agosto, Dino tinha mandado que os ministros da Defesa, da Justiça e Segurança Pública e do Meio Ambiente mobilizassem todo o contingente tecnicamente cabível para atuação preventiva e repressiva aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. O esquema envolve Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional (incluindo Bombeiros Militares) e Fiscalização Ambiental.

Além disso, o ministro do STF ainda sugeriu que os citados pedissem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se fosse necessário, a abertura de créditos extraordinários para conseguir arcar com as ações emergenciais.