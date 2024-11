Diretor-geral do Detran-DF sofre tentativa de golpe de falsa multa Takane do Nascimento alertou aos motoristas que o Detran não envia e-mails, mensagens ou realiza ligações com cobranças Brasília|Do R7, em Brasília 25/10/2024 - 11h02 (Atualizado em 25/10/2024 - 11h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Golpista enviou e-mail com falsa multa Detran/Divulgação -

O diretor-geral do Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal), Takane Kiyotsuka do Nascimento, sofreu uma tentativa de golpe no começo desta semana. Ele recebeu um e-mail falso em que um golpista tentava se passar pelo próprio Detran e informava sobre uma multa no valor de R$ 2.934,70 atribuída a um veículo registrado no CPF de Takane.

A mensagem foi enviada para o e-mail pessoal do diretor e continha um link para visualizar a falsa multa. O remetente utiliza o e-mail “detran.sac”, simulando ter sido enviado pela própria autarquia.

Multa cobrava R$ 2,9 mil de diretor do Detran Detran/Divulgação -

O diretor destaca a importância dos cuidados da população para não cair nesse tipo de golpe.

“O Detran-DF não faz cobranças por e-mail, mensagens ou ligações. Toda comunicação oficial ocorre exclusivamente por meio dos canais institucionais”, disse.

‌



A recomendação é que os cidadãos sempre confirmem a veracidade de qualquer notificação recebida, acessando o Portal de Serviços ou o aplicativo Detran-DF Digital (acesse aqui).