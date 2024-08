Disputa política local leva genro de Lula a trocar vice às vésperas de convenção do PT Danilo Sampaio diz que atual prefeito agiu para desmontar aliança, que seria feita com pastor; com novo vice petista, chapa será pura Eleições 2024|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 31/07/2024 - 22h00 (Atualizado em 31/07/2024 - 22h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Disputa ainda não teria chegado em Lula Reprodução/Redes sociais/Instagram/@lurianlula

O pré-candidato a prefeito de Barra dos Coqueiros (SE), na região metropolitana de Aracaju, Danilo Sampaio (PT) precisou trocar, de última hora, o vice de sua chapa, devido a uma disputa política local. Danilo, que é companheiro de Lurian, filha mais velha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teria como vice o pastor Jadson Alves (PMN).

No entanto, na convenção do PT que vai oficializar Danilo como candidato à prefeitura, no próximo domingo (4), o nome de Zé da Ilha (PT) será anunciado como vice. O genro de Lula acusa o atual prefeito do município, Alberto Macedo (União Brasil), que disputa a reeleição, de agir para evitar o pastor na chapa petista. O novo vice é psicólogo, empresário e dono de um restaurante tradicional da região.

Segundo Danilo, Alberto conseguiu mudar o comando municipal do PMN às vésperas da convenção do PT. Pastor Jadson era o presidente do partido até a semana passada, quando foi tirado do posto para que Marina Menezes dos Santos assumisse.

Danilo alega que Marina, ex-funcionária do município sob a gestão de Alberto, é próxima de parentes do prefeito. O PMN compunha a base governista local, mas saiu para que Pastor Jadson pudesse ser o candidato a vice na chapa petista.

Publicidade

Com o suposto movimento do prefeito, o PMN voltou à base governista. Agora, a aliança do PT no município inclui PCdoB, Rede, PV, Solidariedade, Republicanos e Democracia Cristã.

A família tem tradição na política: Alberto foi prefeito da cidade há cerca de três décadas e atuou como vereador no mandato passado. O pai também foi prefeito e os filhos trabalham na gestão municipal.

Publicidade

Procurados pela reportagem, Alberto e Marina não retornaram. O espaço segue aberto.

Estratégia política

A história, chamada de “novela mexicana” por Danilo, ainda não chegou em Lula. O pré-candidato em Barra dos Coqueiros, cidade de 41 mil habitantes, afirma que a estratégia de montar a chapa com um pastor partiu de direcionamentos do presidente.

Publicidade

“Pela primeira vez, os evangélicos teriam um representante no Poder Executivo do município. A gente está tentando essa aproximação, por orientação do presidente, de que o PT dialogue mais com os evangélicos, que a gente entre em um debate franco de construção de base”, afirmou Danilo ao R7.

Ele explica que a fé é um elemento presente na comunidade, com manifestações religiosas diversas. “A gente, elegantemente, não deixou o pastor na mão. É um reconhecimento. Ele vai ser o coordenador-geral da campanha”, completou Danilo. A filiação partidária do pastor ao PMN segue incerta.