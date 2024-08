Distritais adiantam eleição da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do DF para quarta Votação deveria acontecer no fim do semestre; mandato é de dois anos Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 06/08/2024 - 17h31 (Atualizado em 06/08/2024 - 18h11 ) ‌



Eleição da Mesa Diretora foi adiantada Carlos Gandra / Agência CLDF - Arquivo

Os deputados distritais da CLDF (Câmara Legislativa do DF) decidiram adiantar para esta quarta-feira (7) a eleição da Mesa Diretora da Casa que estava prevista para acontecer na primeira quinzena de dezembro. Dois novos cargos serão criados: uma segunda vice-presidência e uma quarta secretaria. Além deles, a votação vai eleger presidente, vice-presidente, primeiro, segundo e terceiro secretários, ouvidor e corregedor da CLDF.

Outra previsão é que a CESC (Comissão de Educação, Saúde e Cultura), presidida pelo Gabriel Magno (PT), seja desmembrada e uma comissão específica para assuntos da saúde do DF seja criada. Na tarde desta terça-feira (6), os deputados abriram mão do plenário para alinhar a eleição. Fontes ouvidas pelo R7 afirmam que o acordo estabelecido entre os distritais é que a Mesa Diretora atual e presidentes das comissões se mantenham para o segundo mandato desta legislatura, com a adição de duas cadeiras na Mesa e a nova comissão.

Houve uma movimentação do PL (Partido Liberal) para que o deputado Roosevelt Vilela ocupasse a vice-presidência, atualmente de Ricardo Vale (PT), mas o partido não conseguiu a maioria dos votos e retirou o pleito. O presidente Wellington Luiz (MDB) também se mantém na posição para o biênio 2025-2026.

A criação dos dois novos cargos na Mesa Diretora foi aprovada pela CLDF em maio e muda de 5 para 7 assentos.

Expectativa do segundo semestre

O presidente da Casa, Wellington Luiz (MDB), afirma que o Pdot (Plano Diretor de Ordenamento Territorial) e a revisão da Luos (Lei de Uso e Ocupação do Solo) vão ser as prioridades para o resto do ano.

Além disso, duas CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito) devem ser instaladas no começo do segundo semestre: uma que investiga fraudes no ICMS e outra sobre a poluição no Rio Melchior. De acordo com o regimento interno da Casa, até duas CPIs podem ocorrer ao mesmo tempo. Depois da conclusão delas, uma comissão de inquérito sobre violência contra mulher e outra que investiga irregularidades no Iges devem ser instaladas.