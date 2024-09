Distrito Federal conta com 14 locais de vacinação neste feriado de 7 de Setembro Equipes da Secretaria de Saúde irão atender de bebês a idosos; fim de semana será voltado também à imunização de cães e gatos Brasília|Do R7, em Brasília 07/09/2024 - 09h34 (Atualizado em 07/09/2024 - 09h34 ) ‌



Vacinação no DF acontece em 14 pontos neste sábado Paulo H. Carvalho/ Agência Brasília

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal disponibiliza 14 locais de atendimento à população neste feriado do 7 de Setembro, dia da Independência do Brasil. A lista completa com endereços, horários e vacinas disponíveis pode ser acessada no site da pasta (acesse aqui). Um dos destaques do feriado será a disponibilidade de vacinas no evento GDF Mais Perto do Cidadão, que ocorre no Centro Cultural de Samambaia Sul, das 9h às 12h.

Outras regiões administrativas como Sol Nascente, Taguatinga, Estrutural, Guará, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I e II, Gama e o Núcleo Rural Cariru também terão pontos de imunização.

Em todos os locais de atendimento haverá disponibilidade de doses contra a gripe para bebês a partir de seis meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Já os imunizantes para doenças como coqueluche, tétano, febre amarela e sarampo serão aplicados conforme o calendário vacinal. As doses contra a covid-19 estarão disponíveis para quem fizer parte dos grupos prioritários. Por fim, em 11 locais crianças e adolescentes de 10 a 14 anos poderão tomar a primeira ou a segunda dose da vacina em combate à dengue.

Em todos os casos, a orientação é levar um documento com foto e, se possível, a caderneta de imunização ou registros da situação vacinal. As equipes estão preparadas para atualizar os esquemas conforme a necessidade.

No domingo (8) não haverá imunização. Na segunda-feira (9), as mais de cem salas de vacina do DF reabrem para atendimento.

Vacinação antirrábica

Neste sábado (7), cães e gatos com pelo menos três meses poderão ser vacinados contra a raiva. Haverá atendimento no GDF Mais Perto do Cidadão, das 9h às 12h, no Centro Cultural de Samambaia Sul, e no Lago Oeste, das 9h às 16h. No domingo (8), a imunização dos animais ocorre no Sesc (Serviço Social do Comércio) de Taguatinga Sul, das 9h às 14h (confira aqui).