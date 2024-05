Distrito Federal passa de 300 mortes causadas por dengue desde o começo do ano São 240.945 casos prováveis da doença, com letalidade de 4,71 em casos graves

51 mortes estão sendo investigadas (Gabriel Jabur/Agência Brasília - Arquivo/Gabriel Jabur/Agência Brasília - Arquivo)

O Distrito Federal registrou nesta quinta-feira (2) 308 mortes causadas pela dengue desde o começo do ano, sendo que 51 ainda estão sendo investigadas. Dados são do Painel de Monitoramento do Ministério da Saúde. O DF possui o terceiro maior registro de óbitos , atrás apenas de São Paulo, com 567, e Minas Gerais, com 340.

São 240.945 casos prováveis da doença, com letalidade de 4,71 em casos graves. Quando se trata de coeficiente de incidência, entretanto, o Distrito Federal tem o número mais alto. São 8.553 casos por 100 mil habitantes. Minas Gerais (6.105,9), Paraná (3.764,9), Espírito Santo (3.152,1) e Goiás (2.972,6) seguem.

O DF tem 16 vezes mais mortes registradas até o momento do que em todo o ano de 2023. Foram 19, sendo que 11 delas aconteceram em dezembro. Esse número apresentou uma leve queda no mês seguinte, quando foram confirmados seis óbitos, mas voltou a subir para 72 em fevereiro e para 127 em março.

Chuvas podem aumentar casos

Com o início do período de chuva no Distrito Federal, tradicionalmente, o número de casos de dengue pode aumentar, segundo o Ministério da Saúde. Isso se dá devido ao acúmulo de água parada que acaba contribuindo para a proliferação do mosquito Aedes Aegypti. No DF, o pico da doença acontece de novembro a fevereiro.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde do DF, no ano passado, a unidade federativa contabilizou 38.552 casos notificados e nove mortes causadas pela doença.

O fumacê, uma das principais estratégias para reduzir a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela, tem percorrido as cidades, aplicando o inseticida nas ruas. Até o momento, as regiões da Asa Sul, Vila Planalto, Taguatinga, Samambaia e Jardim Botânico já passaram por esta ação.