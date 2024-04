Tendas no DF já atenderam cerca de 14 mil pessoas com suspeita de dengue Estruturas estão espalhadas em 11 regiões administrativas do DF; capital totaliza 288 mortes pela doença

Tendas administram soro em pacientes desidratados (Paulo H. Carvalho/Agência Brasília/Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

As tendas de hidratação montadas no Distrito Federal realizaram cerca de 14,2 mil pessoas, segundo dados da Secretaria de Saúde, desde o começo da crise de dengue enfrentada no país. Neste domingo, foi inaugurado outra estrutura no Areal. Ao todo, são 11 tendas espalhadas em 11 regiões administrativas. Três delas com funcionamento 24 horas e as demais com atendimento das 7h às 19h.

Em média, 150 pessoas são atendidas por dia em cada local. Os espaços funcionam diariamente, com estrutura semelhante a hospitais de campanha e estão posicionados próximo a hospitais regulares, unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde para garantir o atendimento mais rápido aos pacientes.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, o DF totaliza 288 pessoas mortas pela dengue, até 20 de abril, além de 54 mortes sob investigação. Ao todo, são 236 mil casos prováveis da doença, um aumento de 1.491% a mais do que o mesmo período de 2023, que teve 14 mil casos.

Do total de casos notificados, 9.052 apresentaram sinais de alarme — com vômito persistente, dor abdominal intensa, sangramentos de mucosas, dor no fígado e queda de pressão — e 349 casos graves.

Veja locais para atendimento:

Funcionamento 24 horas

Gama: estacionamento do hospital regional (HRG);

Guará: em frente à UBS 1; e

Paranoá: estacionamento do Hospital da Região Leste.

Funcionamento das 7h às 19h

Plano Piloto: estacionamento do Hospital Regional da Asa Norte (Hran);

Vicente Pires: estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA);

Varjão: atrás da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1;

Taguatinga: estacionamento do ambulatório do hospital regional (HRT);

Planaltina: na policlínica da região;

Águas Claras: estacionamento da UBS 1 do Areal;

Ceilândia: estacionamento do hospital regional (HRC); e

Samambaia: estacionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) 7.