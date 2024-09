Distrito Federal registra 7% de umidade relativa do ar, a mais baixa da história Brasília está sem chuvas há 133 dias; para amanhã previsão é que tempo continue seco Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 03/09/2024 - 19h33 (Atualizado em 03/09/2024 - 20h08 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Umidade chegou a 7% no DF nesta terça Bruno Peres/Agência Brasil - 03.09.2024

O Distrito Federal registrou 7% de umidade relativa do ar nesta terça-feira (3). O número representa a umidade mais baixa já registrada na capital federal. A medição foi feita na estação meteorológica do Gama.

Umidade de 7% foi registrada na estação do Gama Inmet/ reprodução - 03.09.2024

Antes disso, o DF tinha registrado 8% de umidade relativa do ar em setembro de 2019, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O DF está sem chuvas há 133 dias. Hoje, o Inmet emitiu um alerta vermelho de baixa umidade para o DF, alertando que a umidade deveria ficar abaixo de 12%. Um alerta amarelo para a região central do Brasil também está em vigor. Segundo o Inmet, a umidade nessas áreas pode variar de 30% a 20%.

Ontem, o DF já tinha registrado uma das umidades relativas do ar mais baixas do Brasil: 9% no Gama e 10% em Brazlândia.

‌



Incêndios florestais

Em meio a seca, o DF também sofre com incêndios. O Corpo de Bombeiros do DF está combatendo o fogo na Floresta Nacional de Brasília nesta terça. A fumaça causada pelo fogo que se alastrou pela vegetação pôde ser vista em diversas regiões.

Para esta quarta, a previsão do Inmet é que o clima continue seco, com a umidade relativa do ar podendo chegar a 12%. As temperaturas devem variar entre 14ºC e 31ºC.

‌



Confira as orientações da Defesa Civil do DF para esta época do ano: