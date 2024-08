Distrito Federal tem maior proporção de roubo de celular em via pública do país Mais de 90% dos crimes registrados aconteceu em ruas; em São Paulo, foram 88,5% Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 03/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 03/08/2024 - 02h00 ) ‌



Foram 9.803 roubos de celular no DF em 2023 Divulgação/SSP-DF - Arquivo

Dos 9.803 roubos a aparelhos de celular que aconteceram no Distrito Federal em 2023, 93,9% deles foram em vias públicas. Essa é a maior proporção de casos do país, de acordo com o Anuário de Segurança Pública. São Paulo tem o segundo maior registro, com 88,5%, seguido pelo Rio de Janeiro, com 86%.

Quando se trata de furtos, as proporções são mais balanceadas. 34,6% dos crimes no DF acontecem em via pública, 17,4% são em estabelecimentos comerciais ou financeiros, 13,7% durante o transporte, 9,1% são em residências. Um em cada quatro dos furtos foram classificados como “outros”. Os dados são do Anuário de Segurança Pública deste ano.

Considerando os dois crimes juntos (roubo e furto de celular), o Distrito Federal tem a terceira maior taxa de incidência das ocorrências do país. São 908,4 registros a cada 100 mil habitantes, ficando atrás de Amazonas (1.075,9) e do Amapá (963,3). Essa taxa diminuiu 10% de 2022 para o último ano.

A PMDF (Polícia Militar do DF) justifica a quantidade de casos pelo DF ter uma alta renda per capita e ser a unidade da federação com maior número de pessoas que tem um aparelho celular.

A SSP (Secretaria de Saúde) ressalta que os furtos diminuíram 9,5% no primeiro semestre de 2024 (7.222) com relação ao ano passado (7.980). Já o anuário indica que os roubos diminuíram 26,1% entre 2022 e 2023.

Recomendações da PM

“Nos crimes de roubos, os criminosos aproveitam um momento de distração da vítima para se aproximar e cometer o delito. É necessário que a vítima esteja atenta e procure não usar o celular em ambientes inapropriados, como, por exemplo, no interior de veículos estacionados, praças públicas vazias e ruas sem iluminação”, afirma a PM.

A corporação afirma que furtos de celular costumam acontecer em locais de grande aglomeração de pessoas e que podem ser evitados com medidas de segurança. “As pessoas devem levar bolsas apropriadas para shows, assim como estar atenta em veículos de transporte público. Além disso, em bares e restaurantes, não deixar a bolsa fora do seu campo de visão e aparelho em cima das mesas”, explica.

“As pessoas que cometem esse crime ficam presas por pouco tempo, já que o delito de furto tem uma pena branda, sendo que muitas vezes saem na audiência de custódia”, esclarece. A recomendação da PMDF é que as pessoas cadastrem os aparelhos celulares em e-mails para proteger as credenciais dos aplicativos instalados.

“Caso você tenha o seu celular furtado ou roubado, você deve fazer o registro da ocorrência policial imediatamente e entrar em contato com a operadora do seu aparelho para cadastrar o IMEI com restrição em virtude do crime.”