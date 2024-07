Djavan, Léo Santana, Parque do Batman e exposições: veja o que fazer no fim de semana no DF A agenda cultural do R7 reúne atividades para o público de todas as idades e de todos os gostos; confira

Alto contraste

A+

A-

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

O primeiro fim de semana de julho chegou e o R7 preparou uma lista de eventos para a diversão no fim de semana. Os destaques são os shows de MPB e axé, parque do Batman para a criançada e exposição de design da capital. As atividades começam a partir desta sexta-feira (5).

Brasília terá noite de MPB e axé neste fim de semana Divulgação/Na praia





Djavan

O cantor Djavan se apresenta nesta sexta (5) em Brasília. O artista conhecido por músicas calmas é dono dos sucessos nacionais “Oceano”, “Eu te devoro” e “Sina”.

Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: Sexta (5)

Publicidade

Horário: 18h

Valor: R$ 161

Publicidade





Léo Santana

No sábado (6), a noite será de animação para os brasilienses. O cantor Léo Santana será uma das atrações para levantar a galera. Os artistas Henry Freitas e Shark também subirão ao palco.

Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: Sábado (6)

Horário: 18h

Valor: R$ 126









Espetáculos são voltados para crianças Divulgação/Espaço Renato Russo e Rodrigo Sampaio





Palco Encantado do Rock no Brasil

O CCBB traz o espetáculo infantil “Palco Encantado do Rock no Brasil” com os principias trechos das canções do rock nacional. No espetáculo, ocorrem diálogos interativos e coreografias. A classificação é livre.

Onde: CCBB

Quando: Sábado e domingo (6 e 7)

Horário: 16h

Valor: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (Inteira)





Festival reúne cultuas da Angola, Brasil e França Divulgação/CCBB





Festival IDAEB

A partir desta sexta (5), o CCBB recebe o 8° Festival IDAEB que celebra a dança e fomenta um intercâmbio artístico e cultural. O evento reúne as culturas da Angola, Brasil e França, A programação vai até o próximo domingo (14) e terá apresentações de dança e palestra.

Onde: CCBB

Quando: até 14 de julho

Horário: consultar horários no site do CCBB

Valor: R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira)





Mostra visa incentivar economia do DF Reprodução/Instagram @bsbdesingweek





Brasília Design Week

A segunda edição do “Brasília Design Week” ocorre na capital federal neste fim de semana. O movimento reúne exposições de peças, mobiliários e objetos. O objetivo é reproduzir no DF as semanas de design popularizadas internacionalmente para estimular a economia da cidade.

Onde: Mezanino do Museu Nacional da República

Quando: Sexta (5), sábado (6) e domingo (7)

Horário: 9h às 18h30

Valor: gratuito





Museu das mulheres

O Museu dos Correios está com a exposição ”Feral: mulheres da arte têxtil do DF” com 45 obras de 12 artistas brasilienses. A mostra traz uma pesquisa artística com a matéria-prima e os elementos do têxtil tradicional e industrial. A seleção fica em cartaz até o dia 30 de agosto

Onde: Museu Correios, 3º andar. SCS, Qd. 4, Bl. B – Edifício Apollo. Asa Sul

Quando: até 30 de agosto

Horário: segunda a sexta, de 10h às 18h; sábado, domingo e feriados, de 13h às 17h

Valor: gratuito





Biblioteca Nacional de Brasília

A Biblioteca Nacional de Brasília está com uma exposição de uma parte do seu acervo que trata da memória e da história de Brasília. As obras fazem parte da coleção de Obras Raras com 510 títulos e 700 exemplares.

Onde: Biblioteca Nacional de Brasília

Quando: segunda a sexta-feira das 8h às 22h; sábado e domingo das 8h às 14h.

Horário: 15h

Valor: gratuito





Programa educativo - CCBB

O CCBB promoverá o Programa Educativo que ensina as crianças a criarem o seu próprio zine, um tipo de publicação artesanal. O tema que vai inspirar as criações dos pequenos são as narrativas, mitos e crenças dos povos originários do Peru e da Amazônia. Os desenhos e colagens explorarão as tradições orais e o acumulo do conhecimento pelos povos tradicionais. A faixa etária é 4 a 7 anos.

Onde: CCBB

Quando: sábado e domingo

Horário: 16h

Valor: gratuito





Entrada do parque é gratuita Divulgação/ Taguatinga Shopping





Parque do Batman

O Taguatinga Shopping recebe o Parque Batman até 28 de julho. A atração celebra 85° aniversário do super-herói. As crianças têm várias opções de diversão, ente elas, a escalada do Batman, o escorrega Batcaverna e a área baby mini heróis.

Onde: Praça Central - Taguatinga Shopping

Quando: até 28 de julho

Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Valor: R$ 35 para 20 minutos de brincadeiras









Veja as festas julhinas deste fim de semana Divulgação/Secec





Festa Sesi Lab

Onde: Sesi Lab

Quando: Sábado (6)

Horário: 10h

Valor: Gratuito mediante a retirada de ingresso no site

Sesc Junina

Onde: QE 04 Área Especial, Guará I

Quando: Sexta (5) e sábado (6)

Horário: 18h às 22h

Valor: Gratuito mediante a doação de 1 kg de alimentos





Festa da Caixa

Onde: Área externa do espaço cultural

Quando: Sábado (6) e domingo (7)

Horário: 17 às 22h

Valor: gratuito





Arraiá do Terraço

Onde: Área externa do Terraço Shopping

Quando: Sexta (5) e sábado (6)

Horário: 18h às 22h

Valor: gratuito





Arraiá Casseb 2024

Onde: Quadras Esportivas do Clube CSSEB SEDE SMU

Quando: sexta (5) e sábado (6)

Horário: 19h

Valor: a partir de R$ 15

*Sob supervisão de Thays Martins