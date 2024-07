Durante show em Brasília, Djavan anuncia novo álbum para 2025

Alto contraste

Djavan anuncia novo álbum Divulgação/ BS Fotografias - 05/07/2024

O cantor Djavan encerrou a turnê “D” em solo brasileiro na última sexta-feira (6), em Brasília. O artista aproveitou a ocasião para anunciar a gravação do seu 26° álbum de estúdio. “Espero estar de volta a Brasília em 2026, pois em 2025 é o ano em que vou gravar um novo disco”. O nome e o mês do lançamento ainda não foram anunciados.

A turnê, que teve uma sequência de 90 shows, segue para finalização na Europa. Serão seis apresentações marcadas em Portugal, Holanda, Áustria e Itália. Ainda durante o show em Brasília, o cantor agradeceu aos mais de 500 mil espectadores que prestigiaram a turnê do álbum “D”.

“Quero desde Brasília, agradecer a todo o Brasil pelo êxito dessa turnê que está sendo encerrada na capital federal.”

O concerto, trouxe mensagens sobre reflorestamento e meio ambiente, contou com um manifesto gravado e escrito pela ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Além disso, artistas plásticos negros e indígenas como Daiara Tukano, Yermollay Caripoune, Aislan Pankararu e Heloisa Hariadne tiveram suas artes transmitidas nos telões como parte da cenografia.

Mais de 20 músicas fizeram parte da setlist que foi mantida durante os shows pelo país e contou com clássicos como ‘Sina’,’Flor de Lis’, ‘Se’ e ‘Lilás’. Porém, o cantor decidiu fazer uma surpresa para o público durante o festival Na Praia e acrescentou a música ‘Linha do Equador’, que traz um trecho dedicado ao céu de Brasília.

De geração em geração

Entre o público que prestigiou o show, estava a aposentada Teresa Cristina, 65, acompanhada da filha Maíra Miranda, e da neta. A matriarca da família conta que a admiração por Djavan é passada de geração em geração.

“Meu pai também era fã e faleceu aos 95 anos. Minha neta nasceu no dia do aniversário do Djavan - 27 de janeiro -, e minha filha conheceu ele pessoalmente aos 14 anos. Ele é nosso ídolo, é humilde, e é gente como a gente.”

Já a assistente administrativa Maíra Miranda disse que a filha ter nascido no mesmo dia que o cantor fez com que a admiração crescesse ainda mais. “Tive o prazer de parir a minha filha no dia do aniversário dele. E ela foi totalmente criada na musicalidade que ele me trouxe”, diz.