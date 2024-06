Economista ‘pai do Plano Real’ diz que seria mais difícil negociar ideia com Congresso atual Evento reuniu a equipe econômica responsável pelo Plano Real; bastidores da história é tema de documentário do PlayPlus

'Pais do Plano Real' em evento na Fundação FHC Fundação FHC/Divulgação

Um dos “pais do Plano Real”, o economista Edmar Bacha disse nesta terça-feira (24) que certos aspectos da negociação do plano teriam sido “muito mais difíceis” se a equipe econômica tivesse que lidar com as condições políticas atuais e com o Congresso Nacional moderno. O comentário ocorreu durante o encontro de comemoração dos 30 anos do Plano Real, ao lado de outros nomes da equipe econômica que planejou e implementou o projeto, como Rubens Ricupero, Pedro Malan e Pérsio Árida.

Bacha mencionou que em 1994, para a implementação do Plano Real, era suficiente o apoio unificado do PSDB, PFL (atualmente, o União Brasil) e PMDB (atualmente, MDB), que juntos detinham 50% dos votos necessários no Congresso Nacional. Hoje, a dinâmica política é mais complexa, com um Congresso mais heterogêneo e com a influência do Centrão.

“[Na época], a negociação foi com o PMDB, com pessoas como Nelson Jobim. Hoje, seria com o Centrão, o que certamente seria mais desagradável”, afirmou. “Seria muito mais difícil no início porque o orçamento hoje está bem mais rígido e as emendas parlamentares obrigatórias estão nas alturas. Seria muito mais complicado conseguir do Centrão o corte de 20% das despesas obrigatórias orçamentárias. Corte que colocamos como condição para fazer o plano”, completou.

No mesmo evento, o economista Persio Arida, ex-presidente do Banco Central, destacou que a implementação da moeda só aconteceu porque o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, conseguiu aliar, ao mesmo tempo, capacidade política e intelectual. “São duas capacidades que não costumam coincidir”, afirmou.

“É difícil imaginar um ministro da Fazenda que consiga, ao mesmo tempo, convencer o presidente da República [Itamar Franco, na época] que tinha ideias muito diferentes e próprias, todas erradas, diga-se de passagem”, completou Arida.

O Plano Real completa, no próximo dia 1º de julho, 30 anos que entrou em circulação no País. A nova moeda foi o projeto ao cenário de hiperinflação na economia brasileira, quando o país chegou a registrar quase 2.500% ao ano — para efeitos de comparação, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) fechou 2023 em 4,6%. Apesar da circulação do Real só ter começado em 1º julho de 1994, a estratégia começou a ser discutida no ano anterior. Essa é a moeda brasileira mais duradoura desde 1942.

Documentário “Real: O Plano que Transformou o Brasil”

A história da elaboração do Plano Real e da estabilização da economia brasileira é detalhada em um documentário produzido pela equipe do Jornal da Record. Em três episódios, personalidades como Fernando Henrique Cardoso, Pérsio Arida, Pedro Malan, Gustavo Franco e Edmar Bacha compartilham os bastidores da trajetória histórica.

Os episódios estreiam em 1º de julho no PlayPlus.com, o serviço de streaming multiplataforma da Record TV, oferecendo acesso exclusivo a conteúdos originais e transmissão ao vivo simultânea da emissora.