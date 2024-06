Edição do Night Lab traz show de Larissa Luz e lançamento de projeto antirracista nesta quinta

Alto contraste

Evento acontece uma vez por mês no Sesi Lab Divulgação/Sesi Lab

A 6ª edição do Nigth Lab de 2024 recebe a cantora baiana Larissa Luz, ex-vocalista da banda Ara Ketu, e o DJ indígena Eric Terena nesta quinta-feira (27). O evento que ocorre uma vez por mês também marca o lançamento de um projeto antirracista da artista Angelica Dass. Os ingressos são vendidos na bilheteria do museu.

A iniciativa é inspirada no programa After Dark, do Exploratorium, dos Estados Unidos, que tem como objetivo aproximar ainda mais adultos da ciência.

A programação também terá oficinas e uma roda de conversa sobre tecnologias ancestrais e bioeconomia com o ativista indígena André Baniwa e com o coordenador curatorial da nova exposição do SESI Lab, Eduardo Carvalho. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do museu por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

“Humanae-Trabalho em Andamento”

A obra “Humanae-Trabalho em Andamento” propõe ao público uma reflexão sobre a construção social do conceito de raça ao mostrar a diversidade de cores da pele humana em um mosaico fotográfico. A artista Angelica Dass fez uma sessão com mais de quatro mil imagens que foram capturadas em 36 cidades de 20 países distintos. Nessa nova exposição, a artista incorporou fotografias feitas no próprio espaço para visitantes e convidados.

Confira a programação completa:

· 19h às 21h30: ocupação do painel de LED com Roberta Carvalho

· 20h às 21h30: DJ Eric Terena

· 22h: show com Larissa Luz





Conversa poética

· 20h30 às 21h30: conversa com André Baniwa e Eduardo Carvalho sobre tecnologias ancestrais e bioeconomia





Oficinas e ativações

· 19h às 21h: Jogo da onça

· 20h às 22h: Janelas da memória

· 20 às 22h: Tecendo estrelas









Serviço

Onde: Sesi Lab

Quando: Quinta-feira (27)

Horário: 19h

Valor: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)





