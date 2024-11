Eleição do Trump não compromete relações do Brasil com os EUA, diz Hugo Motta Nesta manhã, Trump foi eleito o 47º presidente dos Estados Unidos Brasília|Rute Moraes e Hellen Leite, do R7, em Brasília; Iasmin Costa, da RECORD 06/11/2024 - 18h30 (Atualizado em 06/11/2024 - 22h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Eu acredito que é um momento em que o Brasil, cada vez mais, tem que se consolidar nas suas relações internacionais', disse Motta Mário Agra/Câmara dos Deputados - 09/07/2024

Candidato à presidência da Câmara dos Deputados, o líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), disse, nesta quarta-feira (6), que a eleição de Donald Trump à presidência dos EUA não compromete a relação do país com o Brasil. A declaração ocorre após o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, reconhecer a vitória de Trump. Antes, porém, Lula havia declarado apoio a democrata Kamala Harris, oponente de Trump.

“Eu acredito que é um momento em que o Brasil, cada vez mais, tem que se consolidar nas suas relações internacionais. Não acredito que o país comprometa as suas relações com os Estados Unidos, que é um grande parceiro, por uma questão política e ideológica”, declarou Motta.

“Nós sempre defendemos que, nesses pontos, o interesse do país, o interesse nacional, está acima de qualquer interesse político de partidário. Então, acredito que o Brasil, com certeza, saberá se posicionar através do Itamaraty, das relações internacionais e comerciais que o Brasil tem, e até esse novo cenário com a eleição do novo presidente dos Estados Unidos”, continuou.

Nesta manhã, Trump foi eleito o 47º presidente dos Estados Unidos. Ele conquistou pouco mais de 290 delegados do país, 30 a mais do que precisava. O ex-presidente venceu em estados considerados decisivos, como a Pensilvânia, Geórgia e Carolina do Norte.

‌



Trump retorna à Casa Branca oito anos após a primeira eleição e será o segundo presidente na história do país a governar por dois mandatos não consecutivos.

Nas eleições de 2020, o republicano perdeu para Joe Biden e, na ocasião, muitos acreditavam que a carreira política de Trump tinha chegado ao fim.