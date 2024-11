Eleição na Câmara: PSD retira candidatura de Antonio Brito para apoiar Hugo Motta Motta já conta com forte apoio de diversas legendas, avança nas articulações para consolidar sua candidatura Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 13/11/2024 - 13h34 (Atualizado em 13/11/2024 - 13h38 ) twitter

PSD retira candidatura de Antonio Brito Mário Agra/Câmara dos Deputados

O PSD (Partido Social Democrático) anunciou nesta quarta-feira (13) a retirada da candidatura do deputado Antonio Brito (PSD-BA) à presidência da Câmara dos Deputados, optando por apoiar Hugo Motta (Republicanos-PB) na sucessão de Arthur Lira (PP-AL). Brito fez o anúncio ao lado de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, partido que tem 44 deputados.

O líder do partido declarou: “A bancada, reunida hoje após conversas com o candidato Hugo Motta e debates sobre a proporcionalidade, decidiu, por proposta minha, retirar a candidatura. Assim, seguimos apoiando Hugo Motta em alinhamento com as demais lideranças da Casa.”

Hugo Motta, que já conta com forte apoio de diversas legendas, avança nas articulações para consolidar sua candidatura. Entre os partidos que já o apoiam estão PP, Republicanos, PL, PT, PCdoB, PV, PRD, Rede, Solidariedade, Cidadania, PSDB, PSB, PDT, MDB e Podemos. Para vencer em primeiro turno, Motta precisará obter pelo menos 257 votos.

Na última quinta-feira (7), PRD, Rede e Solidariedade oficializaram seu apoio ao parlamentar paraibano, fortalecendo a possibilidade de uma candidatura única.

Motta está próximo de conquistar um consenso entre os partidos, mas ainda enfrenta a candidatura de Elmar Nascimento (BA), líder do União Brasil. No entanto, fontes indicam que as negociações com União Brasil estão avançadas e que a retirada da candidatura de Nascimento é apenas uma questão de tempo. Em troca do apoio, Nascimento busca a relatoria do Orçamento de 2026, enquanto o PSD almeja a presidência da Comissão Mista de Orçamento (CMO) para o mesmo período.

Partidos que declararam apoio a Hugo Motta:

PL

PT

PSD

PV

PCdoB

PP

MDB

Podemos

Republicanos

PSDB

Cidadania

PSB

PDT

PRD

Solidariedade

Rede