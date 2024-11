Eleição na OAB-DF: chapa de Poli vence com 41% dos votos Segundo lugar ficou com a Chapa 10: A ordem com mais voz, que recebeu pouco mais de 8 mil votos

Brasília|Do R7 17/11/2024 - 19h00 (Atualizado em 17/11/2024 - 19h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share