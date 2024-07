Eleições: pesquisa indica empate técnico entre Tião Bocalom e Marcus Alexandre em Rio Branco Se a eleição fosse realizada hoje, pré-candidatos do PL e do MDB avançariam para o segundo turno, aponta pesquisa Três Poderes|Do R7, em Brasília 30/07/2024 - 16h57 (Atualizado em 30/07/2024 - 16h58 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pesquisa Real Time Big Data aponta empate técnico no Acre Reprodução/Facebook/@tiaobocalom.bocalom e @MarcusAlexandre.ac

Na disputa pela Prefeitura de Rio Branco (AC), o atual prefeito, Tião Bocalom (PL), e o ex-prefeito da cidade Marcus Alexandre (MDB) aparecem tecnicamente empatados, de acordo com pesquisa do Real Time Big Data, encomendada pela RECORD, divulgada nessa terça-feira (30). No cenário estimulado — quando o eleitor é apresentado a uma lista de pré-candidatos —, Tião tem 39% das intenções de voto e Marcus, 37%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O RealTime Big Data ouviu 800 pessoas, entre os dias 27 e 29 de julho. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número AC-06210/2024.

Ainda no cenário estimulado, Janilson Leite (PSB) aparece com 9% das intenções de voto, enquanto Emerson Jarude (Novo) tem 4%. Brancos e nulos somam 6%, e 5% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

Tião e Marcus também aparecem tecnicamente empatados na pesquisa espontânea, quando o eleitor diz em quem pretende votar sem ser apresentado a uma lista de nomes. O atual prefeito aparece à frente com 17% das intenções de voto. Já o pré-candidato do MDB tem 15%.

Publicidade

A pesquisa também simulou o segundo turno entre Tião e Marcus. Eles aparecem empatados, cada um com 42% das intenções de voto.

A rejeição aos candidatos também foi avaliada, e os dois aparecem tecnicamente empatados nesse aspecto. Tião Bocalom foi rejeitado por 40% dos entrevistados, enquanto Marcus Alexandre teve uma rejeição ligeiramente menor, com 39%.

Publicidade

Aprovações

A pesquisa também avaliou o nível de aprovação dos eleitores em relação ao atual prefeito, ao governador do Acre, Gladson Cameli (PP), e ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No caso de Tião, a aprovação atingiu 48%. O mesmo número respondeu que desaprova o governo dele, e 4% não souberam ou não quiseram responder. Cameli tem 54% de aprovação, contra 40% de desaprovação e 6% de entrevistados que não responderam ou não souberam responder.

Já o presidente Lula tem maioria desaprovando o governo, com 65% de desaprovação, 34% de aprovação e 1% de entrevistados que não quiseram ou não souberam responder.