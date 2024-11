Eleições são encerradas em todo o país; começa apuração dos votos Neste domingo, 33.996.477 eleitores estavam aptos a votar no segundo turno das Eleições Municipais 2024 Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 27/10/2024 - 17h02 (Atualizado em 27/10/2024 - 17h33 ) twitter

A votação do segundo turno das eleições municipais foi encerrada às 17h deste domingo (27), no horário de Brasília, em todo o país. A Justiça Eleitoral começou a apuração dos votos pelos sistemas eletrônicos. Os eleitores que ainda estiverem nos locais de votação antes do fechamento das seções eleitorais receberão senhas e poderão votar normalmente.

Estavam aptos a votar no segundo turno das eleições municipais 33.996.477 eleitores que escolheram novos prefeitos e vice-prefeitos de 51 municípios. Entre essas cidades, 15 são capitais, com São Paulo liderando em número de eleitores, totalizando 9.322.444.

A capital paulista é seguida de Belo Horizonte (1.992.984), Fortaleza (1.769.681), Manaus (1.446.122), Curitiba (1.423.722), Belém (1.056.251) e Goiânia (1.030.274).

Nos 51 municípios, há 102 candidatos a prefeito, sendo 87 homens e 15 mulheres. Para o cargo de vice-prefeito, a disputa envolve 60 homens e 42 mulheres, totalizando também 102 candidatos.