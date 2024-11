Eleito em Cristalina (GO), DR. Luís Otávio quer melhorar saúde e quadro de especialistas da cidade Prefeito eleito disse que município sofre com déficit no setor, e por isso será a prioridade ‘número 1′ Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 16/10/2024 - 18h31 (Atualizado em 16/10/2024 - 18h31 ) twitter

Prefeito foi eleito com 69,89% dos votos válidos Reprodução/Record Brasília

No primeiro mandato, o prefeito eleito de Cristalina (GO), DR. Luís Otávio (PL) disse nesta quarta-feira (16) à RECORD Brasília que vai priorizar a saúde do município e pretende melhorar o quadro de especialistas nos próximos quatro anos.

“Todas as áreas [da saúde] são importantes, mas a prioridade são os nossos especialistas. O nosso município cresceu bastante, a UTI é algo muito pedido pela comunidade, a questão da hemodiálise e dos especialistas para as cirurgias, para que o povo não precise se deslocar.”

Na entrevista, o político destacou que o turismo e agricultura do município são setores que vêm se destacando e contribuindo para o crescimento da população. O maior número de moradores, na avaliação do prefeito, contribui para um déficit na saúde e na habitação.

“É um dos nossos grandes compromissos: o avanço com a saúde e também com o déficit habitacional. Nós precisamos corresponder com essa responsabilidade, trazendo moradia de baixo custo ou custo zero para a nossa população”, afirmou o político.

Ao R7, ele ainda afirmou que visa integrar o município com a capital federal e que os laços entre as duas regiões precisam ser fortalecidos.“A integração entre o Entorno e Brasília é muito importante para fortalecer a saúde, geração de emprego, [atrair] investidores para o nosso município e também a questão da educação.”

Quem é Luís Otávio

O novo prefeito é paulista de Itápolis e mora em Cristalina desde 2003. Ele tem 44 anos, se formou em medicina no Rio de Janeiro e é médico obstetra de carreira. Na política, Luís Otávio era o vice-prefeito, mas rompeu com Daniel do Sindicato (União Brasil) antes das eleições.

*Sob supervisão de Bruna Lima