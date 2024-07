Eliana Honain lidera intenção de votos para a Prefeitura de Araraquara, diz pesquisa

‌



Eliana Honain lidera a corrida Divulgação/ Câmara Municipal de Araraquara

Na disputa pela Prefeitura de Araraquara, em São Paulo, Eliana Honain (PT) lidera as intenções de votos para as eleições municipais deste ano, de acordo com pesquisa do Real Time Big Data, encomendada pela RECORD, divulgada nessa terça-feira (16). No cenário estimulado — quando o eleitor é apresentado a uma lista de pré-candidatos —, Eliana tem 34% das intenções de voto e em seguida aparece Dr. Lapena (PL), com 26%.

O RealTime Big Data ouviu 1.000 pessoas, entre os dias 13 e 15 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e foi protocolada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o registro SP-03369/2024.

Ainda no cenário estimulado, aparecem empatados Pedro Tedde (Novo) e Marcos Garrido (PSD), com 7% das intenções. Votos nulos representam 12% e não souberam responder, 14%.

Segundo a pesquisa, 65% dos entrevistados disseram aprovar a gestão do atual prefeito Edinho Silva (PT) e 56% também aprovam o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

No levantamento espontâneo— quando o eleitor diz em quem pretende votar sem ser apresentado a uma lista de nomes —, Eliana Honain e Dr. Lapena aparecem empatados tecnicamente.