Elmar desiste de candidatura e anuncia apoio a Motta à Presidência da Câmara Agora, o deputado paraibano possui o apoio de 487 deputados federais Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 13/11/2024 - 17h26 (Atualizado em 13/11/2024 - 18h13 )

Líder do União Brasil, inicialmente, contava com a possibilidade do apoio de Lira Mário Agra/Câmara dos Deputados - 05/11/2024

O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (BA), anunciou, nesta quarta-feira (13), apoio a candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), na disputa pela Presidência da Casa. Apesar de ser oficializada hoje, a ação já era conhecida nos bastidores.

Elmar era pré-candidato ao posto ao lado do líder do PSD, Antonio Brito (BA), que desistiu da ação e declarou apoio a Motta mais cedo. Agora, o deputado paraibano já soma os apoios de 487 parlamentares, além do aval do atual mandatário, Arthur Lira (PP-AL).

Inicialmente favorito na disputa, Elmar viu sua candidatura desidratar à medida que Lira não oficializou apoio ao seu nome. Nos últimos dias, Elmar chegou a chamar Lira de “cabo eleitoral” de Motta e disse que “perdeu um amigo”, em referência ao apoio do alagoano ao paraibano.

Hugo Motta, que conta com forte apoio de diversas legendas, avança nas articulações para consolidar sua candidatura. Entre os partidos que o apoiam estão PP, Republicanos, PL, PT, PCdoB, PV, PRD, Rede, Solidariedade, Cidadania, PSDB, PSB, PDT, MDB e Podemos. Para vencer em primeiro turno, Motta precisará obter pelo menos 257 votos.

Em troca do apoio, Nascimento busca a relatoria do Orçamento de 2026, enquanto o PSD almeja a presidência da Comissão Mista de Orçamento (CMO) para o mesmo período.

Partidos que declararam apoio a Hugo Motta:

PL

PT

PSD

PV

PCdoB

PP

MDB

Podemos

Republicanos

PSDB

Cidadania

PSB

PDT

PRD

Solidariedade

Rede

Na última quinta-feira (7), PRD, Rede e Solidariedade oficializaram seu apoio ao parlamentar paraibano, fortalecendo a possibilidade de uma candidatura única.