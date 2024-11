Elmar diz que Lira é ‘cabo eleitoral’ de Motta: ‘Rebaixa posição de presidente’ Presidente da Câmara anunciou apoio a Hugo Motta (Republicanos) na disputa pela própria sucessão Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 29/10/2024 - 21h27 (Atualizado em 29/10/2024 - 21h43 ) twitter

Conforme o líder do União, Motta vem de uma 'convergência que é ruim pra Casa' Vinicius Loures / Câmara dos Deputados - 13/03/2024

Líder do União Brasil na Câmara e candidato à presidência da Casa, Elmar Nascimento (BA) disse, nesta terça-feira (29), que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), tornou-se “cabo eleitoral” do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), na disputa.

“A decepção não vem do apoio, mas de [Lira] entrar como principal cabo eleitoral de uma disputa que reúne o [Antônio] Britto, líder do partido [PSD] que primeiro o apoiou em seu primeiro mandato, e eu, que o apoiei em detrimento do presidente da Câmara do meu partido, do Democratas”, disse Elmar.

“São três quadros qualificados e ele tem que escolher um?”, questionou. “A postura mais correta era, em janeiro, ele anunciar seu voto pessoal, mas ficar equidistante do processo, ficar como magistrado, em uma postura muito mais digna e elogiável. Espero ainda que ele reveja a posição, que é contra e que rebaixa a posição institucional do presidente da Câmara”, continuou.

Apesar de ser apenas em fevereiro de 2025, as negociações em torno da eleição da mesa diretora da Câmara foram antecipadas. Inicialmente, havia expectativa de que Lira apoiasse Elmar na disputa, pois o deputado seria um amigo muito próximo do presidente da Câmara.

‌



Contudo, Lira anunciou, mais cedo, o apoio a Motta, alegando que ele conseguiu reunir “convergências” entre os partidos. Até o momento, apenas o PP anunciou apoio à chapa do deputado paraibano. Há expectativa de que outros partidos deliberem sobre o assunto nos próximos dias.

Elmar e Britto, no entanto, tentam costurar apoios para disputar contra Motta o posto. Há pouco, o deputado baiano esteve reunido com a bancada do PT.

‌



“Levei ao PT a proposta da formação de um bloco comigo, com o PSD e com os partidos que compõe o nosso bloco”, disse Elmar após sair do encontro. Ele propôs ainda a realização de um “debate” entre os três postulantes para que a população conheça as propostas de cada candidatura.

“Estamos falando do segundo cargo mais importante da República. Não dá para ser na base da nota escrita, do previsível e de não ter o antagonismo de alguém que vá debater o cargo”, continuou Elmar.

‌



Conforme o líder do União, Motta vem de uma “convergência que é ruim para a Casa”. “Toda unanimidade é burra porque nos impede de pensar. Todas as eleições aqui foram motivo de disputa”, observou, ao responder, indiretamente, as declarações de Lira em prol do deputado do Republicanos.

Elmar também destacou que, entre suas propostas da candidatura, está a de permitir que os 513 deputados participem das discussões em torno da pauta do plenário da Casa.

“Hoje, é tudo na base do requerimento de urgência, reunindo no colegiado e na vontade unilateral de uma pessoa, que há 60 dias não deixa sequer os líderes opinarem sobre pauta, como instrumento de pressionar o Executivo”, declarou, em referência a Lira.

Por fim, Elmar ainda colocou em xeque os apoios costurados por Lira e por Motta em torno da candidatura. “Cadê o blocão do Lira? Todo comigo. Procura o PDT, PSDB-Cidadania, Avante...Todo mundo está errado e ele está certo? Qual foi o critério da convergência?”, perguntou.