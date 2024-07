Em aceno ao agronegócio, Lula lança Plano Safra recorde, de R$ 400,59 bilhões

Alto contraste

Valor do plano neste ano é o maior da história Ricardo Stuckert/Presidência da República - 3.7.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta quarta-feira (3) o Plano Safra da Agricultura para 2024 e 2025, com valor recorde de R$ 400,59 bilhões. O projeto oferece linhas de crédito, incentivos e políticas agrícolas para médios e grandes produtores. Mais cedo, o Executivo lançou o Plano Safra voltado à agricultura familiar, de R$ 85,7 bilhões. O lançamento, no Palácio do Planalto, contou com os ministros Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Renan Filho (Transportes) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos).

Em complementação à iniciativa, será possível usar R$ 108 bilhões em recursos de LCA (Letras de Crédito do Agronegócio, para emissões de CPR (Cédulas do Produto Rural) — num total de R$ 508,59 bilhões para os agricultores do país. O LCA é um título de renda fixa emitido por instituições financeiras públicas e privadas.

O valor deste ano, de R$ 400,59 bilhões, é cerca de 10% superior ao de 2023, quando o governo federal liberou R$ 364,22 bilhões. Dos recursos do plano em 2024, R$ 293,29 bilhões (73%) são para custeio e comercialização e R$ 107,3 bilhões (27%) para investimentos.

O anúncio do plano estava previsto para junho, mas foi adiado devido à agenda de Lula. A ideia inicial era de que a política de crédito agrícola fosse anunciada em Rondonópolis, no interior de Mato Grosso, mas foi descartada pelo pouco tempo para organizar o evento e por falta de espaço para comportar a cerimônia. Um dos objetivos do plano é o incentivo do fortalecimento dos sistemas de produções ambientalmente sustentáveis.

Durante a formulação da iniciativa, o ministro Carlos Fávaro recebeu as reivindicações da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil). Os pontos abordados incluíram aumento dos recursos financiáveis; fortalecimento do seguro rural; regulamentação da lei que criou o Fundo de Catástrofe; rebate de taxas ou aumento do limite financiável; coibição das práticas de venda casada; e priorização de recursos para as linhas de investimento.