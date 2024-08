Em agenda em SC, Lula pede 1 minuto de silêncio para vítimas de queda de avião em SP Presidente abriu discurso com pedido de homenagem; aeronave transportava 58 passageiros e 4 tripulantes Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 14h45 (Atualizado em 09/08/2024 - 15h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Aeronave de médio porte, da Voepass, caiu em Vinhedo, no interior de SP Reprodução/Record

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta sexta-feira (9) um minuto de silêncio para as vítimas da aeronave de médio porte da VOEPASS que caiu no bairro Capela, em Vinhedo, interior de São Paulo, às 13h28 desta sexta (9). Lula cumpre agenda em Itajaí (SC). O presidente abriu o discurso com a solicitação de homenagem.

“Tenho que ser o portador de uma notícia muito ruim. Queria que todos se colocassem de pé para que a gente faça um minuto de silêncio pela queda do avião. Parece que todos morreram. Queria pedir um minuto de silêncio para as vítimas”, pediu o petista.

Ainda não há confirmação oficial de quantas pessoas morreram. Lula também lamentou o acidente pelas redes sociais. “Toda minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas”, escreveu.

Uma notícia muito triste. Toda minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. pic.twitter.com/eb47itDbe8 — Lula (@LulaOficial) August 9, 2024

Em nota, a companhia VOEPASS, antiga Passaredo, informou que “acionou todos os meios para apoiar os envolvidos”. “Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo. A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores”, destaca o texto.

Publicidade

A FAB (Força Aérea Brasileira) afirmou, também em nota, que foi acionada, por meio do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). “Investigadores do Cenipa e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência”, acrescentou.

Entenda

A aeronave, com capacidade para 68 passageiros, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e pousaria no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 13h50.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O voo seria de número 2Z2283. O avião é um ATR-72-500, fabricado em 2010, e estava em situação regular junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). De acordo com informações do Balanço Geral, os hospitais de Campinas, Jundiaí e região já foram mobilizados para receber os passageiros e a tribulação.