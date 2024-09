Em ato na Paulista, Eduardo Bolsonaro defende fim de inquéritos no STF O filho do ex-presidente puxou coro e a multidão na Paulista gritou: “Fora, Xandão!” Brasília|Do R7 07/09/2024 - 14h50 (Atualizado em 07/09/2024 - 15h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Eduardo Bolsonaro Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

O deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu em ato na Avenida Paulista, neste sábado (7), o fim das prisões políticas, anistias a presos políticos, o encerramento de inquéritos do STF (Supremo Tribunal Federal) e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O filho do ex-presidente puxou coro e a multidão na Paulista gritou: “Fora, Xandão!”. Além disso, o parlamentar se referiu a Moraes como “psicopata” e usou uma camiseta de apoio à da rede social X (antigo Twitter).

“A empatia é contrário de psicopatia. Um psicopata é capaz de jogar velhinhas numa cadeia apenas por capricho. Um psicopata é incapaz de analisar um recurso de uma pessoa doente. Diante desse cenário, o que mais me intriga é o por quê Alexandre de Moraes se esforça tanto para acabar com a liberdade de expressão no país. A liberdade de expressão ajudou a moldar nações livres. Alexandre de Moraes impunha o martelo da justiça como espada social. Usou a espada para tentar calar juízes, jornalistas. Ele persegue veículos de imprensa. Talvez seja por isso que Elon Musk não recua”, disse.

Em evento em Juiz de Fora (MG), nesta sexta-feira (6), Bolsonaro disse que ato será para “desafiar o sistema” e não para ”comemorar” Independência. “Não iremos lá comemorar a Independência porque não existe país independente com seu povo sem liberdade. Vamos desafiar o sistema que comecei a abrir as suas vísceras há exatamente seis anos”, disse.

No mesmo evento, Bolsonaro chamou Alexandre de Moraes de “ditador” e disse que ele “faz mais mal ao Brasil que o próprio Lula”. O ex-presidente acusou o jurista de perseguir a família Bolsonaro, e que “isso é coisa de insanidade de quem não quer o futuro melhor do seu pais”.

‌



O ex-presidente relembrou, ainda, o atentado que sofreu na mesma cidade há seis anos, quando foi esfaqueado enquanto era carregado por apoiadores. Adélio Bispo de Oliveira, o autor do ataque, está preso desde então.

A manifestação na Paulista está sendo divulgada por apoiadores do ex-presidente em redes sociais, como Michelle e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG), Gustavo Gayer (PL-GO), Bia Kicis (PL-DF), Cabo Gilberto Silva (PL-PB), Capitão Alden (PL-BA), Sargento Fahur (PSD-PR), Marcel Van Hattem (NOVO-RS) e Julia Zanatta (PL-SC).