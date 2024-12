Em Brasília, Lula participa de reunião com representantes dos trabalhadores e centrais sindicais Presidente vai debater temas como mobilização por trabalho digno, questões climáticas e desenvolvimento social Brasília|Do R7, em Brasília 04/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/12/2024 - 02h00 ) twitter

Lula vai se reunir com trabalhadores em Brasília Ricardo Stuckert/PR - 03.12.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar nesta quarta-feira (4) da reunião do Conselho Geral da CSI (Confederação Sindical Internacional), em Brasília. O evento reúne representantes dos trabalhadores de diversos países e centrais sindicais brasileiras.

Na agenda, as autoridades vão debater temas como a mobilização por trabalho digno, questões climáticas, desenvolvimento social, transformações sociais e as prioridades estratégicas da CSI na Organização Internacional do Trabalho.

A confederação atua em mais de 100 países na defesa de pautas relacionadas ao trabalho, com representação de cerca de 205 milhões de trabalhadores em todo o mundo.

O evento segue até quinta-feira (5). A abertura ocorreu na última terça-feira (3), com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

Na ocasião, ele destacou a atuação do governo Lula na área, como a criação de mais de 3 milhões de empregos formais, a valorização do salário mínimo e a Lei da Igualdade Salarial.