Em Brasília, Lula pesca peixe de 6kg em véspera de aniversário Presidente teve que cancelar compromissos neste fim de semana devido à queda que sofreu no último sábado (19) Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 26/10/2024 - 13h35 (Atualizado em 26/10/2024 - 13h35 )

Lula disse que peixe é presente de aniversário Reprodução/Redes Sociais @janjalula - 26.10.2024

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aproveitou o repouso neste sábado para pescar no Palácio da Alvorada. Em publicação nas redes sociais da primeira-dama, Janja da Silva, Lula aparece dizendo que esse é o seu presente de aniversário. Neste domingo (27) o presidente da República completa 79 anos.

“Como eu não ganhei presente de aniversário, resolvi acordar hoje e vir aqui no lago pescar. Esse peixe aqui é o meu grande preferido, está com seis quilos. Vou fazer ele assado na churrasqueira com maionese”, disse.

Lula acrescentou que essa será a primeira vez que Janja vai comer o prato. “Todo mundo vai comer um pedaço do meu peixe com maionese. Esse peixe é minha especialidade. Aprendi a fazer isso com um paraguaio lá no rio Paraguai”, contou.

O presidente está de repouso depois de cair de costas enquanto cortava as unhas no último sábado (19). Na pancada, Lula bateu a parte de trás da cabeça e foi encaminhado ao hospital, onde levou pontos e realizou diversos exames para detectar sangramento interno.

Devido ao acidente, Lula cancelou três viagens internacionais e também a participação em eventos de campanha com o candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL). Lula também não vai comparecer à votação neste segundo turno em São Bernardo do Campo (SP) neste domingo (27).