Em Brasília, Lula recebe credenciais de oito embaixadores Entre as autoridades, está Guillermo Daniel Raimond, que representa a Argentina, de Javier Milei Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 14/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/11/2024 - 02h00 )

Lula vai receber credenciais de oito embaixadores Ricardo Stuckert/Presidência da República - 11.11.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai receber nesta quinta-feira (14) as credenciais de oito embaixadores estrangeiros, entre eles o da Argentina. A cerimônia será realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. Depois, o presidente vai viajar ao Rio de Janeiro, onde participa do G20 Social.

Lula vai receber as credenciais dos seguintes embaixadores: Guillermo Daniel Raimond (Argentina), Abdelaziz Benali Cherif (Argélia), Murad Ashraf Janjua (Paquistão), Choi Yeong Han (Coreia), Compton Bourne (Guiana), Leulseged Tadese Abebe (Etiópia), Selma Nghinamundova (Namíbia) e Flavio Gabriel Méndez Altamirano (Panamá).

A apresentação das cartas credenciais é parte do rito diplomático. Chegando ao país onde vai servir, o embaixador estrangeiro apresenta os documentos ao presidente local.

Trata-se de uma formalidade que oficializa a atuação do diplomata no Brasil. Em caso de não recebimento, por exemplo, o oficial não pode representar seu país de origem em solenidades e audiências.

Em maio deste ano, Lula recebeu as seguintes credenciais: Aleksandar Ristić (Sérvia), Katarína Tomková (Eslováquia), Maria Ângela Carrascalão (Timor-Leste), Benetia Chingapane (Botsuana), Zurab Mchedlishvili (Geórgia), Lawrence Manzi (Ruanda), Boniface Vignon (Benim) e Abdollah Nekounam Ghadirli (Irã).