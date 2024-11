Em campanha, Hugo Motta vai a Campo Grande para reunião com bancada do Mato Grosso do Sul Aos colegas, o deputado tem defendido uma gestão baseada no consenso, com a participação dos líderes partidários e uma agenda moderada Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 24/10/2024 - 09h40 (Atualizado em 24/10/2024 - 11h33 ) twitter

Hugo Motta (Republicanos-PB) se reúne com bancada federal do Mato Grosso do Sul Republicanos/Divulgação

Em corpo a corpo pela Presidência da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) se reuniu na quarta-feira (23), em Campo Grande, com a bancada federal e com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB). A bancada do estado na Câmara é composta por oito deputados dos partidos PP, PL, PT e PSDB. Também participaram do encontro as senadoras Soraya Thronicke (Podemos) e Tereza Cristina (PP). Motta conta com o apoio do atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em sua candidatura para a eleição da Mesa Diretora.

Aos colegas, Motta tem defendido uma gestão baseada no consenso, com a participação ativa dos líderes partidários e uma agenda moderada, evitando posições “radicalizadas”. Em outras reuniões, ele tem intensificado o diálogo individual com deputados e presidentes de partidos, em busca de consolidar o apoio. Além dele, Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA) também estão na disputa pela presidência da Casa.

Estiveram presentes na reunião os deputados sul-mato-grossenses Dr. Luiz Ovando (PP), Geraldo Rezende (PSDB), Camila Jara (PT), Marco Pollon (PL), Rodolfo Nogueira (PL) e Vander Loubet (PT). Também participaram do jantar os deputados Newton Cardoso Junior (MDB-MG), Beto Pereira (PSDB-MS), Dagoberto Nogueira (PSDB-SP), Isnaldo Bulhões (MDB-AL) e Dr. Luizinho (PP-RJ).

Apoio de Lira

No início da semana, Arthur Lira participou de um evento do agronegócio ao lado de Motta. Pela primeira vez desde o início da articulação para a eleição da Mesa Diretora, Lira citou nominalmente Motta ao destacar o papel dos líderes partidários na Câmara.

Embora Lira ainda não tenha anunciado oficialmente Motta como seu candidato, ele tem defendido o nome do paraibano nos bastidores e entre líderes partidários. As eleições para as novas presidências do Senado e da Câmara estão agendadas para fevereiro de 2025.

“Nosso Hugo Motta, líder do Republicanos, aqui representando um colégio que respeitamos muito na Câmara. O colégio de líderes na Câmara é imprescindível para que o trabalho chegue realmente ao que se destina, projetos de lei que modificam e asseguram segurança jurídica para quem produz”, afirmou Lira.

A eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados ganhou novos contornos em setembro, com Motta emergindo como o favorito de Lira na disputa. Anteriormente, Lira tinha indicado a aliados que defenderia a candidatura do amigo Elmar Nascimento. No entanto, o nome de Elmar enfrenta resistência tanto entre parlamentares da direita quanto da esquerda, levando Lira a apostar em um candidato mais consensual.

Aos 35 anos, Hugo Motta é médico, está no quarto mandato como deputado federal e é o atual líder do Republicanos. Embora já fosse considerado um potencial candidato à presidência da Casa, a candidatura só ganhou força após o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (Republicanos-SP), abdicar da tentativa de construir uma candidatura de consenso.

Se for eleito presidente da Câmara em 1º de fevereiro de 2025, Hugo Motta será o mais jovem a ocupar o cargo desde a redemocratização. Até o momento, o mais jovem nesse cargo foi Aécio Neves, que assumiu a presidência aos 41 anos, em 2001.