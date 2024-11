Em Cúpula P20, Lira defende mais espaço para mulheres no Parlamento Presidente da Câmara também destacou leis aprovadas no Congresso voltadas à proteção das mulheres Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 06/11/2024 - 16h11 (Atualizado em 06/11/2024 - 16h15 ) twitter

Cerimônia de abertura do P20 Marina Ramos/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), destacou nesta quarta-feira (8) a importância de aumentar a participação feminina no Parlamento. A declaração foi feita durante a abertura da 10ª Cúpula P20, que reúne os Parlamentos das maiores economias do mundo, representadas pelo G20.

“Não há como falar de combate à fome, à pobreza e à desigualdade se não avançarmos na promoção da igualdade de gênero, da autonomia econômica feminina e da superação do racismo. Tampouco poderemos falar numa governança adaptada aos desafios do século 21 se não lograrmos ampliar e fortalecer o espaço das mulheres na política e demais instâncias de poder”, apontou Lira.

Ele mencionou as recomendações da 1ª Reunião de Mulheres Parlamentares do P20, realizada em julho, em Maceió (AL), e também destacou que o atual Congresso brasileiro conta com o maior número de deputadas e senadoras da história.

O discurso também pontuou algumas leis aprovadas para fortalecer a participação feminina, como a que combate fraudes no uso de recursos destinados a candidaturas de mulheres, a que define a violência política de gênero como crime e as mudanças na legislação partidária e eleitoral para prevenir e enfrentar essa violência.

“Garantir oportunidades equânimes e participação equitativa das mulheres nos espaços de poder é passo civilizatório que precisa ser dado. É prioridade global”, completou.

A mesa de abertura do evento contou ainda com a presença das coordenadoras das bancadas femininas na Câmara e no Senado, deputadas Benedita da Silva (PT-RJ) e Leila Barros (PDT-DF).

Agenda do P20

A agenda começa nesta quarta-feira com o fórum parlamentar do G20, cujo tema é “Rumo à implementação das recomendações da 1ª Reunião de Mulheres Parlamentares do P20″. Na ocasião, os temas que serão debatidos são: justiça climática e o desenvolvimento sustentável sob a perspectiva de gênero e raça; representatividade feminina em espaços decisórios e combate às desigualdades de gênero e raça; e promoção da autonomia econômica das mulheres. Por fim, haverá um coquetel de boas-vindas às delegações.

Na quinta-feira (7), ocorre a cúpula do P20, prevista para 10h30. Após o almoço, os presidentes vão debater sobre a contribuição dos parlamentos no combate à fome, à pobreza e à desigualdade e o papel do Legislativo no enfrentamento da crise ambiental e na sustentabilidade. Durante a noite, será realizado o jantar oficial.

Na sexta-feira (8), os parlamentares discutem a construção de uma governança global adaptada aos desafios atuais, seguido da sessão de encerramento.

No final da agenda, está prevista uma declaração conjunta que deverá ser entregue aos líderes globais no G20, marcado para a próxima semana, no Rio de Janeiro (RJ). Foram convidadas para a cerimônia em solo brasileiro as seguintes organizações: Nações Unidas, Parlamento Latino-Americano, Parlamento do Mercosul, ParlAmericans e União Interparlamentar.

Os países-membros do G20 são: Brasil, África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, República da Coreia, Rússia, Turquia, além da União Africana e União Europeia. Foram convidados Angola, Bolívia, Cabo Verde, Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Nigéria, Noruega, Paraguai, Portugal, São Tome e Príncipe, Singapura, Timor-Leste e Uruguai.