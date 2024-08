Em evento da PRF, Lewandowski compara segurança pública atual com a dos tempos do Império Ministro disse que segurança pública evoluiu pouco, enquanto criminalidade vem crescendo e se transformando Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 13/08/2024 - 14h39 (Atualizado em 13/08/2024 - 14h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ministro entregou quatro aviões a PRF Reprodução/Record 13/08/2024

Durante a cerimônia de entrega de quatro aviões a Polícia Rodoviária Federal nesta terça-feira (13), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski disse que a segurança pública do Brasil “pouco se evoluiu” e a comparou com a dos tempos do Império, enquanto a criminalidade tem se transformado.

A PRF recebeu aeronaves modelo Caravan EX que foram adquiridas com recursos da Secretaria Nacional de Segurança Pública do MJSP e do Ministério Público Federal. Os aviões serão empregados em missões para transporte de policiais, equipamentos e cargas, ajuda humanitária, resgate e transporte aeromédico.

Segundo o Diretor da PRF, Antônio Oliveira o investimento foi de quase R$ 90 milhões e o objetivo é melhorar a autonomia e a capacidade operacional da corporação. “Isso é essencial para missão de desintrusão em territórios indígenas, ou operações em cidades interioranas”.

As novas aeronaves permitirão a ampliação de atuação da PRF em todo o território nacional. “A PRF ganha em agilidade, autonomia, fundamental para enfrentar desafios. Nos permitirão respostas mais rápidas e eficazes em situações críticas”, destacou Oliveira, lembrando da atuação na fuga de Mossoró.

Publicidade

“A entrega dessas quatro novas aeronaves significa não só que a PRF está se equipando a altura do inimigo, sobretudo a criminalidade organizada, que a cada dia vem se equipando melhor, mas significa integração da PRF com o MPF”, afirmou Lewandowski.

No evento, o ministro também destacou que é o momento de ter uma mudança constitucional e citou a Proposta de Emenda Constitucional de Segurança Pública apresentada ao presidente Lula na última quarta-feira (7). O texto sugere a integração das forças de segurança de todo o país e também visa ampliar a competência da Polícia Federal no país, com a inclusão de atuação contra milícias privadas, crimes ambientais e narcotráfico.

Publicidade

Com a PEC da Segurança, o ministro reforçou que a PRF pode ser consolidada como polícia ostensiva nacional. “O que nós queremos é constitucionalizar o papel que a PRF já exerce em todo o país. Ela é, na verdade, uma polícia ostensiva e já ultrapassou os limites das rodovias federais”.





*Sob supervisão de Alexandre de Paula